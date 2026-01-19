Kızıltepe'de Ev Yangını

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Şenyurt Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,