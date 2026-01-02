Kızıltepe'de Tır Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kırsal Yukarıhatunlu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Abdullah Ayaydın'a (44) çarptı.
Ayaydın, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaydın, kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
