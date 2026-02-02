Kızıltepe'de Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Kızıltepe'de Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı

Kızıltepe'de Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı
02.02.2026 13:35
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında bir çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

İncelemede Hamit K. (70), Azize K. (72), Hüseyin K. (60) ve Ahmet K. (25) yerde hareketsiz bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İncelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangında yaşamını yitiren Hamit ve Azize K'nin karı koca, yaralılardan Hüseyin K'nin, Hamit K'nin kardeşi ve Ahmet K'nin de Hüseyin'in oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Güvenlik, Mardin, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
