Kızkalesi'nde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Doğu Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Kızkalesi, tatilini deniz, kum ve güneş üçlüsüyle geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Yurdun birçok bölgesinden gelen vatandaşlar, bayram öncesinde tatil ve seyahat organizasyonu yapan internet sitelerince en temiz sahiller arasında gösterilen Kızkalesi'ne tatil için adeta akın etti.

Bazı vatandaşlar Kızkalesi'nin sığ sularında serinlerken, bazıları da su sporları yaparak heyecan dolu anlar yaşadı. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şirin Öztop, konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını söyledi. Öztop, "Geçmişin derinliklerinden günümüze dek birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgeden bahsediyoruz. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kızkalesi'ndeyiz. 73 bin metrekare ince kumumuz var. Özellikle bayram tatillerinde buraya Türkiye'nin birçok şehrinden tatil için gelen vatandaşlar var" dedi.

Kızkalesi'ne yoğun ilgiyle birlikte bayram tatilinde otel, motel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ifade eden Öztop, "Konaklama tesislerinde yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşıldı. Otel, motel, yıldızlı otel, pansiyon statüsünde hizmet veren tesislerin tamamı doldu. Sezon geç başladı. Bayram dolayısıyla sektörde hizmet veren işletmeciler, açısından en azından bir kıpırdama oldu, en azından işletme sahipleri bir nebze olsun mutlu oldu" diye konuştu.

Kızkalesi'nin Mersin'de 321 kilometrelik sahil şeridinin en güzel turizm noktası olduğunu anlatan Öztop, "Tesislerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bu işletmecileri son derece memnun etmekte. Ama bizim hedefimiz bu doluluk oranını sürdürebilmek. Sezonu ne kadar uzatabilirsek, işletmeciler olarak o kadar mutlu olacağız" dedi.

"Bazı ülkelerin uygulamaları gurbetçilerin gelmesini güçleştiriyor"

Korona virüs dolayısıyla turizm sektörünün zor günler geçirdiğini, Türkiye'nin sağlık sektöründeki başarısının işletmeciler olarak kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Öztop, ancak bazı ülkelerin uygulamalarının gurbetçilerin gelmesine güçleştirdiğini söyledi.

Öztop, "Bazı ülkeler tarafından alınan bu kararlar nedeniyle biz turizmcilerin hak etmediği uygulamalarla karşı karşıyayız. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz ülkeye gelmek istiyorlar ama Avrupa'nın tavrından dolayı onlarda risk almak istemiyor. KDV noktasında çok sıcak katkısı olan gurbetçi kardeşlerimizin ülkemize gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öztop, tatilcilere dönüş yolunda bayram trafiğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda da bulundu. - MERSİN