Kızkalesi'nde Düzenlenen "Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı" Sona Erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğiyle Kızkalesi Sahili'nde düzenlenen "Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı" sona erdi.

Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Ukrayna'dan da sporcuların katıldığı, 5 ile 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan turnuvada; 17 erkek ve 12 kadın takımı için mücadele etti. Kadınlar kategorisinde Merve Çelebi ile Bahanur Gökalp 280 puanla, erkekler kategorisinde ise Murat Giginoğlu ile Ali Cebeci 280 puanla birinci oldu. İki gün boyunca sporcular ter dökerken, Mersinliler ve tatile gelen yurttaşlar da mücadele ile geçen maçları dikkatle takip etti. Turnuvanın son akşamında, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı.

Turnuvada birinci olan takımlara ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci; ikinci olan takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Emrullah Taşkın ile Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, üçüncü olan takımlara ise ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ile TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci takdim etti.

Kadın kategorisinde 280 puanla şampiyon olan takımdan Merve Çelebi, hava sıcaklığının çok yüksek olmasından dolayı maçların zorlayıcı olduğunu belirterek, "Burayı şampiyonlukla bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Organizasyon çok iyiydi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, Türkiye Voleybol Federasyonu'na her şey için çok teşekkürler. Kızkalesi beni büyüledi diyebilirim. İlk defa geldim buraya. Yemekler çok iyi, tantuni muazzam. İnşallah bir gün oynamak için değil, tatile de geleceğim" diye konuştu.

Erkek kategorisinde 280 puanla şampiyon olan takımdan Murat Giginoğlu, yaklaşık 13 yıldır plaj voleybolu takım sporcusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olduğunu paylaşarak, "Uzun bir aradan sonra tekrar Mersin'deyiz. Harika bir organizasyon oldu. Tekrar burada olmak bizim için mutluluk vericiydi. Mersin'de bir şampiyonluk daha yaşadık. Öncelikle partnerimi, sonra diğer takımdaki arkadaşları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele sergilediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Türkiye Voleybol Federasyonumuza çok teşekkür ederiz" dedi.