Voleybolda Pro Beach Tour Etabı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybolda Pro Beach Tour Etabı başladı

06.08.2022 20:10
Voleybolda Pro Beach Tour Etabı başladı

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan da sporcular katılıyor.

17 erkek ve 12 kadın takımı mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, organizasyonun kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu belirterek, bu yıl içerisinde ulusal ve uluslararası etkinliklerin yapılacağını kaydetti.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci de Pro Beach Tour Mersin Etabı'nın uluslararası katılıma açık Türkiye serisi etabı olduğunu ifade etti.

Turnuva, yarın yapılacak final maçlarının ardından sona erecek.

YORUMLAR
500
Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı Pro Beach Tour Mersin Etabı Kızkalesi'nde Başladı Pro Beach Tour Mersin Etabı Kızkalesi'nde Başladı
Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kızkalesi, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda Pro Beach Tour Etabı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
19:11 Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye!
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur
18:36 KPSS'nin iptal edilmesine yönelik Erdoğan'ın "Bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Zihni böyle çalışıyor
18:22 Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 20:10:19. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybolda Pro Beach Tour Etabı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement