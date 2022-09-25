Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu başladı - Son Dakika
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Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu başladı

25.09.2022 14:41
Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu başladı

Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kilikya Ultra Maratonu başladı.

Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kilikya Ultra Maratonu başladı.

Büyükşehir Belediyesince 4 parkurda düzenlenen maratonun başlangıcı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde verildi.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin daha fazla tanıtılmasını hedeflediklerini belirterek, "Gelecek yıl bu organizasyonu uluslararası düzeye taşıyacağız. Ukraynalı dostlarımız da bu yıl aramızda. Gelecek yıl eksiklerimizi görerek çok daha güzel bir organizasyon yapacağız." dedi.

Organizasyona katılanlar 7 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

Sporcular, koşu sırasında Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane ören yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de görme şansı buldu.

Yarışların sonunda dereceye giren katılımcılara ödül verilecek.

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Kaynak: AA

Vahap Seçer, Kızkalesi, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu başladı - Son Dakika

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