Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke'yi gezdi - Son Dakika
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Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke'yi gezdi

23.05.2022 10:42
Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke'yi gezdi

Akdeniz Belediyesinin "Anne-Kız Projesi" çerçevesinde, ilçede yaşayan ailelere yönelik kültür gezileri devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin "Anne-Kız Projesi" çerçevesinde, ilçede yaşayan ailelere yönelik kültür gezileri devam ediyor. Akdenizli anneler ile kızları, Mut ve Silifke'yi gezerek gönüllerince bir gün geçirdiler.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Anne-Kız Projesi" çerçevesinde anneler ile kızları, Mut ve Silifke'nin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezme imkanı buldu. Gülnar-Mut yolu üzerinde bulunan Zeynel Abidin Türbesini ziyaret edip dualar okuyan anneler ile kızları, Mut'un Yerköprü Şelalesinin güzelliğine tanıklık etti, dönüş yolunda da Silifke Kızkalesi'nde bol bol fotoğrafları çektirdi.

Geziye katılan Akdenizli anneler ile kızları, Mersin'in farklı ilçelerini, tarihi, turistik, kültürel zenginlik ve güzelliklerini gördüklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile gezi boyunca onlara eşlik ederek yardımcı olan belediye personeline teşekkür ettiler.

Her cumartesi günü farklı gruplar gezilere katılıyor

Her hafta cumartesi günü düzenlenen ve 60 kişiden oluşan gezilerde, Mersin'de yaşayıp da kenti tanımayan, hayatında hiç denize veya ilçe dışına çıkmamış Akdenizli kadınlar ile kızları, en doğusundan en batısına kadar Mersin'in tarihi ve kültürel değere sahip turistik yerlerini gezme ve tanıma imkanı buluyor. Gezilerde ayrıca, Akdeniz Belediyesinde görevli uzmanlar da kadınlar ile kızlarına rehberlik ederken, konukların kumanyaları da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. - MERSİN

Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke'yi gezdi
Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke'yi gezdi
Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke'yi gezdi
Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke'yi gezdi
Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke'yi gezdi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke'yi gezdi - Son Dakika


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