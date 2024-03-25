Mersin Kızkalesi'nde Güneş ve Sıcak Havayı Değerlendirenler Plaj Voleybolu Oynadı - Son Dakika
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Mersin Kızkalesi'nde Güneş ve Sıcak Havayı Değerlendirenler Plaj Voleybolu Oynadı

Mersin Kızkalesi\'nde Güneş ve Sıcak Havayı Değerlendirenler Plaj Voleybolu Oynadı

Mersin Kızkalesi'nde güneşli ve sıcak havayı değerlendirenler plaj voleybolu oynayarak ve denizin keyfini çıkararak eğlendi. Türkiye'nin birçok noktasında soğuk hava etkisini sürdürürken, Mersin'de yazdan kalma günler yaşanıyor. Kızkalesi'nde yapılan etkinliklere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

25.03.2024 10:42  Güncelleme: 10:43
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Türkiye'nin turizm merkezi Mersin Kızkalesi'nde güneş ve sıcak havayı değerlendirenler plaj voleybolu oynadı, 18 dereceye ulaşan denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok noktasında soğuk hava ve kar zaman zaman etkisini sürdürürken, Mersin'de yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklığın 20 derecelerde seyrettiği kentte fırsat bulanlar ise 321 kilometre kıyısı olan Akdeniz'in keyfini sürüyor. Vatandaşlar ve gruplar özellikle turizmin göz bebeklerinden Kızkalesi'ni tercih ediyor. Birçok grup gibi Mersin Sup ekibi de, kumsalda plaj voleybolu oynadı, denizde paddleboard etkinliği gerçekleştirdi. Ayakta ve oturarak sörf yapan yeni sporcular ise bazen dengesini kaybederek suya düştü. Bölgede bazı vatandaşlar ise denize girerek yüzmenin tadını çıkardı.

Kızkalesi'nde misafirlerini ağırlamaya başladıklarını belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Sudboard, paddleboard ve plaj voleybolu etkinliği yapıyoruz. Etkinliklere yakın çevre iller ile bu bölgede yaşayan Rus misafirlerimiz katılım sağlıyor. Türkiye'nin birçok noktasında kar var ama biz Mersin olarak şanslıyız. Muazzam bir denizimiz var. Şu anda denizin sıcaklığı 17,5-18 derece. Misafirlerimiz de denizin tadını çıkarıyorlar" dedi.

Sezon açılışlarını Kızkalesi'nde yaptıklarını belirten Mersin Sup kurucusu Mehmet Can Özdemir, "12 şehirde rotalarımız olacak. Geçen yıl ise 22 rotamız oldu. Mersin ve farklı şehirlerin simge yerlerinde paddleboardu yapıp, bu sporu tanıtmaya yönelik çalışmalarımız oluyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Kızkalesi'nde Güneş ve Sıcak Havayı Değerlendirenler Plaj Voleybolu Oynadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Kızkalesi'nde Güneş ve Sıcak Havayı Değerlendirenler Plaj Voleybolu Oynadı - Son Dakika
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