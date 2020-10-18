Kızkalesi'nde yazdan kalma günler yaşanıyor - Son Dakika

Sonbaharın gelmesiyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde havalar soğumaya başlarken Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde tatilciler denize girmenin keyfini yaşıyor.

Mersin'de hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize giriyor, sörf yapıyor, kumsalda voleybol oynayıp güneşleniyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, ekim ayının ortalarına gelinmesine rağmen tatilcilerin halen denize girdiğini ve otellerde konakladığını belirtti.

Kızkalesi'nde turizmcilerin sezonu dolu dolu geçirdiğini ifade eden Öztop, "Herkesi Kızkalesi'ne tatile, bölgedeki tarihi ve kültürel varlıkları ziyaret etmeye bekliyorum. Pandemi nedeni ile turizm sektörü büyük zarar görmesine rağmen bizler Kızkalesi'nde eylül ve ekim ayındı dolu dolu geçirdik. Havalar böyle güzel giderse kasım ayında da sahilimizin dolu dolu geçmesini umut ediyoruz." dedi.