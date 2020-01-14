KKTC açıklarında 34 mülteci yakalandı - Son Dakika

KKTC Yeşilırmak açıklarında 34 mültecinin bulunduğu tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durduruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefke ilçesi Yeşilırmak açıklarında 34 mülteci taşıdığı tespit edilen tekne Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından durduruldu. Yedidalga Sahil Limanı'na çekilen teknede bulunan 34 mültecinin polis sorgusunun ardından yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC sahil boyunda devriyelerin arttırıldığını bildirdi.

MAĞUSA'DA DA 101 MÜLTECİ YAKALANDI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise akşam saatlerinde Mağusa açıklarında 101 mülteci taşıyan bir teknenin tespit edildiğini duyurdu. Mültecilerin 88'inin erkek, 6'sının kadın, 6'sının çocuk ve 1'inin de bebek olduğu ifade edildi. Suriyeli oldukları belirtilen mültecilerin Kokkinotrimithia Geçici Barınma Merkezine götürüldüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

(İHA)