KKTC Cumhurbaşkanı\'ndan Bayrak Açıklaması

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında bulunan Türk bayrağının indirilmesi kabul edilemez bir provokasyondur. Her türlü terör faaliyetini ve Türk bayrağına yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" açıklamasını yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Erhürman, "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında bulunan Türk bayrağının indirilmesi kabul edilemez bir provokasyondur. Her türlü terör faaliyetini ve Türk bayrağına yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
