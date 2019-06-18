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KKTC'de görüşme krizi

27 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay arasında, Özersay'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme nedeniyle kriz yaşandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay arasında, Özersay'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme nedeniyle kriz yaşandı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından sonradan öğrenilmesi rahatsızlığa neden oldu. KKTC Cumhurbaşkanlığı "Görüşme ile ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmemiş olması devlet geleneklerine ve ciddiyetine terstir" açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanına bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanının bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir" diyen KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Basında bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'ın bir süre önce Rum Lider Sayın Nikos Anastasiadis'le görüştüğü iddiaları yer almıştır. Konuya ilişkin sorulara muhatap kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan Sayın Ersin Tatar'ı telefonla arayarak konuya ilişkin izahat istemiştir. Sayın Başbakan böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamıştır. Bu görüşmenin öncesinde ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanı tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş olması devlet geleneklerine ve ciddiyetine terstir. Ayrıca siyasal etik değerlerle de bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı gerek Rum liderliğiyle gerekse yabancı muhataplarla Kıbrıs Sorunu çerçevesinde yaptığı tüm resmi veya gayrı resmi görüşmelerin içeriği hakkında devletin ilgili tüm kurumlarına düzenli bilgi aktarmaktadır. Son zamanlarda gerçekleştirdiği temaslar hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanının bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir." - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
Mustafa Akıncı, Kıbrıs, Politika
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