Son dakika: - KKTC'de kışlada korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika: - KKTC'de kışlada korkutan yangın
30.04.2021 20:02
Son dakika haberleri... - KKTC'de kışlada korkutan yangın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde yer alan Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda çıkan yangında çok sayıda asker dumandan etkilenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- KKTC'de kışlada korkutan yangın
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde yer alan Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda çıkan yangında çok sayıda asker dumandan etkilenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
KKTC'de Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde bulunan Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda yangın çıktı. Kışla'nın Birlik alanında çıkan yangın, polis, itfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri ile askeri personelin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında çok sayıda askerin dumandan etkilendiği bildirildi. Askerlerin, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis, nedeni henüz bilinmeyen yangına ilişkin soruşturma başlattı.
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