KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Vefatının 7. Yılı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:38 Kaynak: AA
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