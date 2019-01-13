Son Dakika Haberleri: KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Vefatının 7. Yılı

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Vefatının 7. Yılı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Vefatının 7. Yılı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:38 Kaynak: AA

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