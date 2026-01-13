Knauf'a İlk Türk Yönetici Atandı

Haber: Tuba KARA - Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) - 90 ülkede faaliyet gösteren, 43 bin 500 çalışanı ve 15 milyar avroyu aşan cirosuyla yapı malzemeleri sektörünün lider şirketlerinden Knauf'un üst yönetim kadrosuna ilk kez Türk bir yönetici atandı. Murat Akyıldız, Ocak 2026 itibarıyla Global Yönetici Ortak görevini üstlendi.

Dünya genelinde 90 ülkede faaliyet gösteren ve 320 fabrikada üretim yapan Knauf'un üst yönetim kadrosuna ilk kez bir Türk yönetici atandı. Şirketin Asya Pasifik bölgesi ve madencilik operasyonlarından sorumlu yöneticisi olan Murat Akyıldız, Global Yönetici Ortak görevine getirildi. Knauf'ta bu göreve getirilen ilk Türk yönetici ve şirket içinden yükselen ilk profesyonel olan Akyıldız, atama sonrası Fuat Paşa Yalısı'nda basın mensuplarıyla buluştu.

"Beni bu noktaya taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemidir"

Toplantıda konuşan Knauf Global Yönetici Ortağı Murat Akyıldız, atamanın kişisel anlamı kadar Türkiye açısından da önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Türk vatandaşı olarak ben bundan gurur duyuyorum gerçekten. Hele Knauf gibi çok saygın ve köklü bir şirkette bu seviyeye gelmek benim için çok mutluluk verici ama tabii bunda benim katkımdan çok beraber çalıştığım takım arkadaşlarımın katkısı büyük. Şirketin burada bana güvenmiş olması önemli. Bir de beni bu noktaya getiren Ümraniye'nin Çakmak Mahallesi'nden alıp oradan Boğaziçi Üniversitesi'ne, oradan da buraya getiren Türkiye Cumhuriyeti ve onun eğitim sistemi. Dolayısıyla bir başarı varsa belki bu başarıyı üçüne vermek lazım."

Knauf'un yönetim modeli: "Aile şirketinin avantajları var ama dezavantajları yok"

Akyıldız, Knauf'un iş modelini değerlendirirken şirketin 94 yıllık yapısına dikkat çekerek, "Knauf çok uzun ve köklü bir şirket, 94 yaşında. Artık üçüncü nesle gelmiş vaziyette. 15 milyar euroluk bir şirket. 320 tane fabrikası var. 90 ülkede çalışıyor. 43 bin 500 çalışanı var ve şirket yarattığı gelirin yüzde 90'ını tekrar işi büyütmek için kullanıyor. Amaç sadece bu sene için veya gelecek sene için değil; sonraki nesiller için daha başarılı bir şirket bırakmak" diye konuştu.

Profesyoneller açısından aile şirketlerinde çalışmanın zorluğuna işaret eden Akyıldız, Knauf'un istisnai bir model sunduğunu belirtti. Akyıldız, şöyle devam etti:

"Bizim gibi profesyoneller için bir aile şirketinde çalışmaya karar vermek kolay değil. Çünkü aile girince işin içine duygusallık girebiliyor. Halbuki Knauf'ta aile şirketinin avantajları varken dezavantajları yok. Hissedarlar kurulu görevlerini çok profesyonel ve mütevazı şekilde yapıyorlar. Kendi anayasaları var ve buna uyuyorlar.

"Bu görevi alan ilk Türk ve içeriden gelen ilk profesyonel oldum"

Şu anda 4 yönetici ortağız. Ocak 2026 itibarıyla bu görevi aldım. Diğer ortaklar Almanya ve Avusturya'dan geliyor. Bu iki ülke dışında ve profesyonel olarak şirketin içinden gelip bu görevi alan ilk kişi ben oldum. Bana kısmet oldu."

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün küresel büyüme eğilimine dikkat çeken Murat Akyıldız, "İnşaat sektörü hem dünyada hem Türkiye'de büyük. Toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 12-13'ü inşaattan geliyor. Türkiye'de bu sene yüzde 8 civarında bir büyüme var. 2026 için yüzde 6 var. Sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir bir ürün olan alçıyı kullanıyoruz. Ekolojik bir ürün. Kullandığımız ürünün temiz olması da bize ayrı bir motivasyon sağlıyor" dedi.