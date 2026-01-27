Koç Üniversitesi'ne ERC Desteği

Koç Üniversitesi, Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) Kavram Kanıtlama (PoC) programı kapsamında elektrik-elektronik mühendisliği alanında yürütülen iki araştırmasıyla destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana Türkiye'ye kazandırılan 60 ERC desteğinin 33'ü, Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor.

Temel bilim alanında elde edilen araştırma çıktılarının ticarileşme aşamasına taşınmasını amaçlayan program kapsamında desteklenen ilk proje, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Nizamoğlu tarafından yürütülüyor.

Proje, optik sinir hasarına bağlı görme kaybı sorununa yenilikçi bir yaklaşım sunmayı hedefliyor. Daha önce ERC Başlangıç Desteği alan "Retina Ağ Optoelektroniği" projesi kapsamında geliştirilen nanokristal tabanlı teknoloji, bu çalışmada optik sinir hasarı ve rejenerasyonuna uyarlanıyor.

Proje, yakın kızılötesi ışıkla çalışan, kablosuz ve esnek bir implant aracılığıyla hasarlı sinirin iyileşmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Koç Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Hasanreisoğlu danışmanlığında ve Dr. Humeyra Nur Kaleli'nin katkılarıyla yürütülen çalışmada, sistemin canlı ortamda (in vivo) test edilmesi planlanıyor. Yöntem, sağlıklı dokulara zarar vermeden yalnızca hedeflenen bölgede etki göstermeyi amaçlıyor.

Kuantum teknolojileri için hassas bileşenler geliştirilecek

Destek alan diğer çalışma ise Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Fizik Bölümleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı tarafından yürütülen "Osilatör, Radar ve Uygulamalar için Akustik Ultra Yüksek Kalite Faktörlü Rezonatörler" (AURORA) başlıklı proje oldu.

Çalışma, radar ve osilatör sistemlerinin temel yapı taşları akustik rezonatörlerin performansını artırmayı hedefliyor. Daha önceki SKYNOLIMIT projesinde elde edilen kazanımların ticarileşme potansiyeli yüksek bir teknolojiye dönüştürülmesini amaçlayan projede, yapay zeka destekli tasarım ve üretim yaklaşımları kullanılacak.

Geliştirilecek yeni nesil rezonatörlerin, elektronik ve haberleşme sistemlerinin yanı sıra kuantum teknolojileri ve sensörler gibi alanlarda kullanım potansiyeli bulunuyor.

Destek alan 22 proje mühendislik alanından

Avrupa Araştırma Konseyi'nin Kavram Kanıtlama desteği, temel bilim alanında elde edilen güçlü araştırma çıktılarının, prototip geliştirme, güvenlik ve etkinlik testleri, klinik öncesi doğrulama ve ticarileşme gibi aşamalara taşınmasını amaçlayan "son derece seçici bir fon" olarak öne çıkıyor.

Koç Üniversitesi bünyesinde bugüne kadar ERC desteği alan projelerin 22'si mühendislik, 8'i sosyal bilimler ve 3'ü moleküler biyoloji ve genetik alanlarında yürütülen araştırmalardan oluştu.

Bu desteklerin 21'i ana ERC projelerinden, 12'si ise ticarileştirme odaklı ek destekler olan Kavram Kanıtlama projelerinden meydana geldi.