Kocaeli'de kan donduran cinayet - Son Dakika

Kocaeli'de kan donduran cinayet

01.12.2020 02:14

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, belirlenemeyen bir cisimle kafasından aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, belirlenemeyen bir cisimle kafasından aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile kimliği belirsiz şahıslar arasında sokak ortasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edildi. Kafasından, henüz belirlenemeyen bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalın'ın cenazesi daha sonra otopsi incelemesi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokağın giriş ve çıkışlarını emniyet şeridi ile kapattı. Polis ekipleri tarafından alınan geniş çaplı güvenlik önlemlerinin ardından sokakta inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme, polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde yaklaşık yarım saat süren incelemelerde bulundu. Polis ekipleri Okan Yalın'ın ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kocaeli'de kan donduran cinayet
Kocaeli'de kan donduran cinayet
Kocaeli'de kan donduran cinayet
Kocaeli'de kan donduran cinayet
Kocaeli'de kan donduran cinayet
Kocaeli'de kan donduran cinayet

Cinayet, Kocaeli, İzmit, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de kan donduran cinayet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Herkes bu tehlikeyi göz ardı etmişti! ABD'li yetkililer, halkı aşı dolandırıcılarına karşı uyardı Tayland'da balıklar 25 milyon lira değerinde balina kusmuğu buldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti Son Dakika: Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak         
00:10
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor         
22:53
Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı         
22:00
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi         
21:10
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 02:26:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de kan donduran cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei