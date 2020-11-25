Kocaeli'de vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'de vaka sayılarının arttığını açıklarken, vatandaşlar ev ziyaretleri ve insanların rehavete kapılması nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu söyledi.

Tüm yurtta olduğu gibi koronavirüs vakaları Kocaeli'nde yükseliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'te vaka sayılarının artışına dikkat çekip, 6 ilin sağlık il müdürleriyle görüştü. Kocaeli'nde alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının ciddi oranda arttığı gözlendi.