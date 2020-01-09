Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş adamının 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilmelerinin ardından yapılan itiraz ve elde edilen yeni deliler sonucu gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Havuzlubahçe mevkisindeki ormanlık alanda 20 Nisan 2008'de darbedilen ve 10 Kasım 2008'de hastanede hayatını kaybeden Aydın Koçaslan'ın ölümüne ilişkin yakalandıktan sonra salıverilen muhasebe sorumlusu B.A.A, elde edilen yeni deliller ışığında yeniden gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada F.G, B.A.Y. ve K.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karşı savcılık tarafından yapılan itiraz kabul edildi.

İtirazı değerlendiren Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre, iş adamı Koçaslan'ın muhasebe kayıtlarının düzgün tutulmaması nedeniyle işten çıkarmayı düşündüğü B.A.A'nın, "şirketten alacakları olduğunu, şirket kasasından gizlice harcamalar yaptığını, çekmiş olduğu krediyi şirkete kullandırdığını ve bunları tahsil etmesi gerektiğini" beyan ederek F.G, B.A.Y, ve K.K. ile anlaşma yaptığı iddia edildi.

Ayrıca B.A.A'nın söz konusu kişilerle olay tarihinden önce suç mahallinde keşif ve plan yaptığı, maktulü olayın meydana geldiği ıssız ve dağlık bölgeye çekerek maddi menfaat temin etmek amacıyla darbettiği, maktulün üzerinde olduğu öne sürülen şirkete ait paranın akıbetinin meçhul olduğu, mahalde bulunan kanlı bijon anahtarının F.G'nin aracına ait olduğu ileri sürüldü.

Süreç

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aydın Koçaslan'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan muhasebeci B.A.A'nın delil yetersizliğinden beraat ettiği dosyayı yeniden ele alınarak soruşturmayı derinleştirmişti.

Çalışmalar sonucu Koçaslan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Cinayete karıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen muhasebe sorumlusu B.A.A. ile F.G, B.A.Y. ve K.G. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest salıverilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin salıverilmesi kararına itiraz etmişti.