Alabora olan tekneden kurtarılan kişi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Alabora olan tekneden kurtarılan kişi yaşadıklarını anlattı

12.10.2022 16:14

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu arkadaşı kaybolan, kendisi balıkçılar tarafından kurtarılan Mesut Kızmaz, yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu arkadaşı kaybolan, kendisi balıkçılar tarafından kurtarılan Mesut Kızmaz, yaşadıklarını anlattı.

Palamut avlamak için 9 Ekim'de Bağırganlı mevkisinde arkadaşıyla denize açılan ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan İsmail B'yi arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışması yürütülüyor. Vatandaşlar da sahil ve koylara bakmak suretiyle çalışmalara destek veriyor. Arama çalışmaları teknenin yerinin belirlendiği bölgede yoğunlaştırıldı.

Türk Kızılay ve Kandıra Belediyesi de İsmail B'nin bölgede endişeli bekleyişini sürdüren yakınlarına yiyecek dağıtıyor.

"3. dalga büyük geldi, sadece 'Mesut' dedi ses kesildi"

Teknede İsmail B'nin yanında bulunan Mesut Kızmaz, AA muhabirine, denize ağ attıktan yaklaşık 30 dakika sonra bölgede yoğun şekilde balık gördüklerini söyledi.

Kızmaz, ağı çektikten sonra teknenin sola yattığını söylediğini, arkadaşının bunu balığın çok olmasına bağladığını anlatarak, bir süre sonra teknenin alabora olduğunu kaydetti.

Arkadaşlarını arayarak mevki ve durumlarını bildirdiklerini aktaran Kızmaz, şöyle devam etti:

"Teknenin altında can yeleğini çıkardım önüne koydum, simidi de önüme koydum. Teknenin batmasını bekliyor, arada konuşuyoruz. İsmail'e 'teknenin battığı dibe değil, mesafeli atlayalım' dedim. Son 1 metre kaldı İsmail'e, 'şimdi atlıyoruz' dedim. 'Tamam' dedi ben hemen simidi kaptım, denize atladım, o da bu tarafa atladı. İsmail'e 'ben üstümü çıkardım, sen ne yaptın?' diye sordum o da 'tamam, çıkarıyorum' dedi. O ara dalga geldi ve beni kıyıya doğru biraz sürükledi. İsmail'e sordum iyi olduğunu söyledi. Sonra 3. dalga büyük geldi, sadece 'Mesut' dedi, ses kesildi. Eyvah dedim arkadaşım boğuldu galiba, onun yanına gitmek için mücadele ettim. O bölgeye gittim ve dolaştım. Üzerimi kontrol ettim, belimden aşağısının uyuştuğunu fark ettim. Allah'a dua ettim. Sahile doğru az az yüzmeye başladım. O ara bir tekne geldi ve beni aldı."

Kızmaz, durumu anlatması üzerine arkadaşının bulunması için çalışma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Mesut Kızmaz ile İsmail B, palamut avlamak için 9 Ekim'de Bağırganlı mevkisinde tekneyle denize açılmış, su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut Kızmaz, balıkçılar tarafından kurtarılmış, İsmail B. ise kaybolmuştu.

Ekipler, İsmail B'nin bulunması için çalışma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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