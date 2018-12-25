Kocaeli'ye Şehit Ateşi Düştü
2 saat önce
IĞDIR'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.
IĞDIR'ın Aralık
ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.
Bugün, Iğdır
'ın Aralık ilçesinde Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi
Mahallesi Yağmur Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi. Çayırova
Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy ve askeri yetkililer, şehidin evine giderek annesi Ayşe Gitmez'e oğlunun şehadetini bildirdi. 2 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk annesi Ayşe Gitmez, oğlunun şehit olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Şehidin bir kardeşinin de vatani görevini yaptığı öğrenilirken, eve Türk bayrakları asıldı. Bekar olan Yakup Gitmez'in şehit olduğunu öğrenen yakınları ve komşuları evine gelerek, ailenin acısını paylaştı.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:06 Kaynak: DHA
Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu
Kazada Şehit Olan Polisin Cenaze Töreninde, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip Gözyaşlarına Boğuldu
Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi