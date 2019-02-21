Son Dakika Haberleri: Kocamaz DP'den Adaylık Başvurusunu Yaptı

Kocamaz DP'den Adaylık Başvurusunu Yaptı

1 saat önce

Evrakları yetişmediği için İYİ Parti'den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den (DP) adaylık başvurusunu yaptı.

Kocamaz DP'den Adaylık Başvurusunu Yaptı, System.String[]
Evrakları yetişmediği için İYİ Parti'den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den (DP) adaylık başvurusunu yaptı.

İYİ Parti, başvurusu geç kaldığı için Mersin Büyükşehir adaylığı reddedilen Burhanettin Kocamaz, Ankara'ya giderek çeşitli görüşmelerde bulundu.

Bugün Ankara'dan dönen Kocamaz, DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade ile birlikte Mersin Adliyesi'ne gelerek İl Seçim Kurulu'na DP'den adaylık başvurusunu yaptı.

DP'nin Mersin Büyükşehir için aday gösterdiği emlak müşaviri Pınar İvenç ise Mezitli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Burhanettin Kocamaz, Mersin, Demokrat Parti, Politika
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