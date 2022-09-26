Dilenci koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı - Son Dakika
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Dilenci koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı

26.09.2022 17:18
Dilenci koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı

DÜZCE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine koltuk değneğiyle yürüyen bir dilenciyi yakaladı.

DÜZCE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine koltuk değneğiyle yürüyen bir dilenciyi yakaladı. Dilenci önce kendisini şikayet eden kadına koltuk değneğiyle saldırdı ardından götürüldüğü hakkında işlem yapılan zabıta karakolundan yürüyerek çıktı.

Düzce'de koltuk değneğiyle gezen bir kişi vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Zabıta ekipleri, gün boyu takip ederek engelli gibi davranarak vatandaşlardan para dilenen koltuk değnekli kişiyi yakaladı. Yakalanma sırasında kendisini şikayet eden kadına, koltuk değneğiyle saldıran dilenci, daha sonra Zabıta Müdürlüğü binasına götürüldü ve burada bir engelinin bulunmadığı anlaşıldı.  Bunun üzerine koltuk değneğine el konulan dilenci, zabıta karakolundan yürüyerek çıktı. Vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde edilen bu kişi hakkında, Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uygulandı.


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Kaynak: DHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilenci koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilenci koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı - Son Dakika
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