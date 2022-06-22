Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Dinçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Dinçer, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis onandı - Son Dakika

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