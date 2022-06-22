Komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis onandı - Son Dakika
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Komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis onandı

22.06.2022 12:29
Komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis onandı

KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla öldüren coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer'e (35) verilen müebbet hapis ve 900 TL ceza, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla öldüren coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer'e (35) verilen müebbet hapis ve 900 TL ceza, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Dinçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında sanık Mustafa Dinçer, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Osman'ın kafasına sıkmadım, ayağına ateş ettim ama maalesef kurşun kafasına gelmiş. Bu basit komşu kavgası değildir. Sürekli benimle uğraşıyordu. Sinkaflı küfretti" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Dinçer'i, 'kasten öldürme'den müebbet hapis, 'hakaret' suçundan ise 900 TL cezaya çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki olumsuz davranışları ve olay nedeniyle pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı.KARARDA HUKUKA AYKIRILIK YOKSanık Mustafa Dinçer'in avukatı karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Mustafa Dinçer, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis onandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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