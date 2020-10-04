Konak'ta sokak hayvanları için anlamlı farkındalık - Son Dakika

Konak'ta sokak hayvanları için anlamlı farkındalık

Konak Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde başta mama ve mama kabı olmak üzere sokak hayvanlarının ihtiyaçları için hazırlanan hediyelerle hem can dostları sevindirdi hem de farkındalık oluşturdu.

Konak'ta sokak hayvanları için anlamlı farkındalık, System.String[]

Konak Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde başta mama ve mama kabı olmak üzere sokak hayvanlarının ihtiyaçları için hazırlanan hediyelerle hem can dostları sevindirdi hem de farkındalık oluşturdu.

Konak Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlarla el ele verdi, içinde sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik malzemelerin yer aldığı yüzlerce koli, Konaklı sevimli dostlar ile buluştu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir temsilcisi Esin Önder ve HAYTAP üyeleri ile birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğüne giderek yürütülen çalışmayı yerinde inceledi. "Sokaktaki canlarımız için verdiğimiz hizmeti hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde yürütüyoruz. Bu anlamda HAYTAP bizim için çok önemli" diyen Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvanları Koruma Günü senede bir gün; ancak biz şehrimizin sokaklarını yuva bilen sevimli dostlarımızı her gün koruyor, onların sağlığı ve uzun yaşamaları için çalışıyoruz. Dünya Hayvanları Koruma Gününde esas amacımız farkındalık oluşturmak ve özellikle çocuklarımız başta olmak üzere tüm Konak halkının duyarlılığını artırmak."

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder de, yapılan çalışmalardan ve Konak Belediyesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kedi evleri üzerinde yer alan HAYTAP logosu ve bilgilendirici tasarımlara dikkat çeken Önder, "Konak Belediyesi ile her zaman iş birliği içinde çalışıyoruz. Yapılan kedi evleri bizim için sürpriz oldu. Üstlerinde bilgilendirici tasarımlarımızı ve logomuzu görmek hem duygulandırdı hem de gurur duyduk. Konak Belediyesi'nin çalışmaları diğer belediyelere de örnek olsun" dedi. - İZMİR

Konak'ta sokak hayvanları için anlamlı farkındalık
Konak'ta sokak hayvanları için anlamlı farkındalık
Konak'ta sokak hayvanları için anlamlı farkındalık
Konak'ta sokak hayvanları için anlamlı farkındalık

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ta sokak hayvanları için anlamlı farkındalık - Son Dakika

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