Kongo'da Kolera Salgını: 182 Vakada 5 Ölüm

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Haut-Katanga eyaletine bağlı Likasi şehrinde Aralık 2025'in ilk haftasından bu yana 182 kolera vakası tespit edildi, 5 kişi ise yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Likasi'nin Kaponona, Kampemba ve Kanona mahallelerinde kolera vakalarında artış gözlendi.

Likasi DACO Hastanesi tedavi merkezinde, Aralık 2025 başından bu yana 182 kolera vakası kayda geçerken, 5 kişi ise hayatını kaybetti.

Salgının merkez üssü olarak gösterilen mahallelerde, dezenfeksiyon ve bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı, sabun ve su arıtma tabletleri dağıtıldı.

Yetkililer, vakaların içme suyuna erişimdeki sıkıntılar ve hijyen kurallarına uyulmamasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

2025'te ülke genelinde kolera salgını "son 25 yılın en ağır dönemlerinden biri" olarak kayda geçti. Ülkede, 64 bin 427 vaka tespit edildi, 1888 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2025'te Afrika genelinde 4 bin 200'den fazla kişi kolera nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kolera nedir

Kolera, Vibrio cholerae bakterisinin neden olduğu, kirli su ve gıdalarla bulaşan akut bir bağırsak enfeksiyonu olarak bilinir.

En büyük belirtisi ani başlayan, çok sulu ishal şeklinde olan kolera, kısa sürede ciddi sıvı ve tuz kaybına yol açarak tedavi edilmezse hayati risk oluşturabilir.

Hastalık özellikle temiz içme suyuna ve sanitasyona erişimin yetersiz olduğu bölgelerde görülür. Tedavide en kritik unsur, hızlı sıvı takviyesi ve erken müdahaledir.