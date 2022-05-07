Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı

07.05.2022 02:57
Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı

Kocaeli'de bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce betona çarpıp sonra yan yatarak durabildi.

Kocaeli'de bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce betona çarpıp sonra yan yatarak durabildi. Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Başiskele ilçesine bağlı Şehit Ekrem Mahallesi İznik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A idaresindeki Dacia marka 41 AGH 644 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarındaki betona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç yan yatarak durabildi. Sürücü S.A., aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A., Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olduğu tespit edilen sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı
Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı
Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı
Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı
Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Kocaeli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Ciple çarpışan otomobilin motoru yola savruldu, sürücüsü sıkıştı Ciple çarpışan otomobilin motoru yola savruldu, sürücüsü sıkıştı

Başiskele, İtfaiye, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı - Son Dakika


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