Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çöp konteynerına çarptı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çöp konteynerına çarptı
06.11.2020 23:24
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çöp konteynerına çarptı Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerına çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çöp konteynerına çarptı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerına çarptı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Cemal Gürsel mahallesinde Cengiz H. kullandığı plakası belli olmayan motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak çöp konteynerına çarpıp sürüklendi . Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
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