Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çöp konteynerına çarptı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çöp konteynerına çarptı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Cemal Gürsel mahallesinde Cengiz H. kullandığı plakası belli olmayan motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak çöp konteynerına çarpıp sürüklendi . Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.