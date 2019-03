Konuk: "Tevhid Ruhu Çanakkale Şehitlerimizin Mirası, O Ruh Bugünün Meselelerini Aşmamızın da...

PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Konuk mesajında, "Adına en çok ağıtlar yakılan, menkıbeler düzülen, şiirlerle tasvir edilen Çanakkale Deniz Savaşlarının zaferle sonuçlandığı 18 Mart 1915 tarihinin üzerinden 104 yıl geçti. Ne geçen zaman, ne de değişen dünya, milletimizin genlerine işleyen Çanakkale ruhunu asla değiştirmedi, değiştirmeyecek. Topyekün tüm imparatorluk unsurlarının vatana namahrem eli değdirmeme iradesi Çanakkale'de tezahür etti. Anadolu'dan, Galiçya'dan, Mısır'dan, Kafkasya'dan, Musul'dan her yerden kopup gelen vatan evlatları, canları pahasına hür ve bağımsız yaşama iradesine sahip çıktılar. O irade ve o inançla, bugün rahmetle andığımız Hüseyin Avni komutasındaki 57. Alayın hepsinin şahadetinden sonra o mertebeye ulaşan son er bile sancağı yere düşürmedi. Sağ kolunu kaybeden kahramanlar, sol koluyla mücadeleye devam etti. Mehmet Akif'in "Ne hayasızca tahaşşüd ki ufuklar kapalı" dizesiyle tasvir ettiği o mahşer yerinden hala gönül telimizi titreten kahramanlar ve kahramanlıklarla milletimizin ufku açıldı, aydınlandı" diye konuştu.



"Çanakkale'deki irade, hür ve bağımsız yaşama irademizin ilham kaynağıdır"



Çanakkale'de ortaya çıkan irade ve direncin, istiklal harbimizin de ilham kaynağı olduğunu belirten Başkan Konuk, "vatana namahrem eli değdirmeme, hür yaşama, birlikte ve topyekün mücadele. "Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid'i" mısrasıyla Mehmet Akif'in Çanakkale'de şehitlik mertebesine ulaşanlara borçlu olduğumuzu hatırlattığı birliğimiz bugünün meseleleri karşısında da en büyük gücümüz ve en büyük direnç noktamızdır. Sefada da cefada da birlik. Doğu, batı, kuzey, güney vatanın her yerinde, her köşesinde ve her kişisinde birlik. Çanakkale'de aynı amaç için birbirine sarılanların; zengin, fakir, kentlisi, köylüsü, kökü, kökeni, nesebi ve meşrebine bakılmaksızın hepsinin, mücadelesi ortaktı, tevhidi kurtarmak, vatana namahrem eli değdirmemek, kapanan ufukları aydınlatmak ve bu uğurda toprağa düşenlerin de tek adı oldu; Çanakkale Şehidi. Yüzbinlerin ortak adı olan o ismin kahramanlarının verdiği mücadele ve gelecek nesillere emanet bıraktığı miras hala birliğimizin teminatı, hür ve bağımsız yaşama irademizin ilham kaynağıdır" ifadelerini kullandı.



"Topraklarımızı bölemeyenler zihinleri bölmeye çalışıyor"



Çanakkale'de verilen mücadelenin üzerinden geçen 104 yılda milletimizin birliğine, vatan topraklarımızın bütünlüğüne yapılan saldırının mahiyetinin değişmediğini ancak yönetimi ve şeklinin değiştiğini dile getiren Başkan Recep Konuk, mesajını şu cümlelerle tamamladı: "Bugün topla tüfekle saldıramayanlar daha sinsi saldırılarla birliğimizi ve birlikte yaşama irademizi hedef alıyorlar. Bu saldırıların şekli bazen yaşam tarzları, bazen inançlar, bazen ekonomi, bazen görüş farklılıkları, bazen aidiyetler üzerinden oluyor. Topraklarımızı bölemeyenler zihinleri bölmeye çalışıyor. Dünün saldıranlarının saldırılarının şekli ve mecrası farklı olsa da aslı değişmiyor; bünyede yara açmak, birliğimizi zedelemek. Bugün verdiğimiz mücadele dünden farksızdır. Bugün de sıkı sıkıya sarılacağımız değer birlikte yaşama iradesidir. Çanakkale şehitlerimizden miras aldığımız tevhid ruhunu kaybetmediğimiz müddetçe ekonomi başta olmak üzere her sahada oluşturulmaya çalışılan önümüzdeki barikatları dün olduğu gibi yıkar geçer, ufkumuzu karartmaya çalışan perdeleri yırtar atar, ufkumuzu yine aydınlatırız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümünü ve Şehitler Gününü gururla kutluyor, bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi, rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. Dualarımız onlarla" dedi. - KONYA

