Konya Büyükşehir Malazgirt Zaferi'nin 949. kutlama etkinliklerinde - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bitlis- Ahlat'ta ve Muş- Malazgirt'te gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü kutlamaları bu yıl da büyük coşkuya sahne oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu kutlama etkinliklerine katılıyor. Cumhurbaşkanlığının himayesinde Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oluyor. Kutlamalara katılan Konya Büyükşehir Belediyesi, Ahlat'ta kendisine tahsis edilen Yörük çadırında ziyaretçileri ağırlıyor. Çadırı ziyaret edenlere Selçuklu dönemine ait tarihi kostümlerle Malazgirt Zaferi'ni anlatan kısa gösteriler yapılarak tarih yeniden yaşatılıyor. Ahlat ve Malazgirt'te devam eden etkinlikler kapsamında; Geleneksel Sporlar, Kültürel Etkinlikler, Geleneksel Uygulamalar, Dini Merasimler, Çocuk Etkinlikleri gerçekleştirilirken, kutlamalar son gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'te katılacağı mitingle sona erecek. - KONYA