Konya'da 15 gün süreyle toplu etkinlikler yasaklandı - Son Dakika

Konya Valiliği, Covid-19 salgınının önlenmesi amacıyla 23 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında gösteri yürüyüşü gibi toplu etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Konya Valiliğinin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Konya ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi doğrultusunda il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma vb. etkinliklerin valilik makamının 19.11.2020 tarihli olurları ile 23 Kasım 2020 günü saat 00.01'den 07 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi. - KONYA