Konya'da 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Konya\'da 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı
06.02.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Altay, 2025 için yatırımlar ve sosyal destekleri anlattı, 'Yarını kurmayı hedefliyoruz' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılını değerlendirdiği toplantı düzenledi.

Altay, Taş Binada düzenlenen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, 2023'te gerçekleşen ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlattı.

O günlerde acı ve hüznün bütün memlekete yayıldığı ağır bir imtihanla sınandıklarını belirten Altay, "O gün, taşın ve toprağın dili tutuldu. İnsanımızın vicdanı, merhameti ve kardeşliği yolumuzu aydınlattı. O zor günlerde acıyı da umudu da birlikte omuzladık. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Altay, belediye olarak amaçlarının günü kurtarmak değil, yarını kurmak olduğunu dile getirdi.

Konya Çevre Yolu'nun 2. etap açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Mart ayında, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupasına ev sahipliği yaptık. Konya Olimpik Veledromu'ndaki organizasyona, 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu katıldı. Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 797. yıl dönümü dolayısıyla Teşrif-i Mevlana etkinlikleri büyük manevi coşkuya sahne oldu. Temmuz'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle şehrimize kazandırılacak Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın ikinci etabının temelini, Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla attık. Belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak 70 MW gücündeki GES Projesinin ihalesini yaparak çalışmalara başladık. GES Projemiz kapsamında şantiye sahasının yol, tesviye gibi altyapı çalışmaları ve şantiye mobilizasyonu kurulumu tamamlandı. 2023'ten beri gururla taşıdığımız Dünya Spor Başkenti ünvanını, 2026'da da Avrupa Bisiklet Başkenti olarak taçlandırdık. Artık şehrimizin markalarından biri haline gelen Konya Bilim Festivalimiz, her yıl yoğun ilgi görüyor. 10. Konya Bilim Festivalimizi 357 bin 252 ziyaretçiyle, rekor katılımla gerçekleştirdik."

Altay, Ramazan ayına özel ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere yönelik destek çalışmaları yürüttüklerini hatırlattı.

2 bin 800 üniversite öğrencisiyle iftar sofrasında buluştuklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi 5 bin ailemize sıcak iftar yemeği ve soğuk gıda desteğinde bulunduk. Yine 11 bin 200 ailemiz için 41 milyon 500 bin lira Sosyal Kart desteği sağladık. Ekimde Akşehir ilçemizde 223 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz 104 kilometrelik Akşehir Merkez Su Yapım Projemizin açılışını yaptık."

Altay, konuşmasında kentteki diğer çalışmalara da değindi.

Kaynak: AA

Belediye, Ekonomi, Güncel, Altay, Konya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:54:42. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.