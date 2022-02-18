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Konya'da "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Konya'da "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" yapıldı

18.02.2022 14:02
Konya'da "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" yapıldı

Konya'da, "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması" toplantısı düzenlendi.

Konya'da, "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması" toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Sarıfakıoğulları, Konya Valiliğince Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ülke genelinde 1007 kolluk şikayet bürosunun faaliyette olduğunu bildirdi.

Merkezi kayıt sistemine iki yılı aşkın sürede 107 bin 588 ihbar ve şikayetin geldiğini ifade eden Sarıfakıoğulları, "2 bin 32 de memnuniyet bildirimi yapıldığını görüyoruz. Bu dosyalardan 80 bin 244'ünün işlemleri tamamlandı. 27 bin 344 dosyanın ise işlemleri devam ediyor. Bu rakamlar dinamik süreç nedeniyle sürekli değişkenlik gösteriyor." diye konuştu.

Sarıfakıoğulları, kolluk gözetimle toplumsal farkındalığı, mesleki bilgi ve becerileri artırmayı, görevli personele rehberlik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Mülkiyet Teftiş Kurulunun her dönemde kamunun ve insanların güvenini kazanmış akredite bir kuruluş olduğuna dikkati çekti.

Düzenlenen toplantılar ve yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Emniyetimiz ve jandarmamız kaymakamlarımızın koordinasyonunda mesai mefhumu gözetmeksizin alanda koşuşturuyorlar. İşlerimizi en iyi şekilde yapsak bile algısal olarak yaptığımız işlerde bir olumsuzluk varsa 'Bu olumsuzluğun sebebi nedir, nasıl bertaraf edilir' soruları bu komisyonlar tarafından cevap buluyor diye düşünüyorum."

Program, Mülkiye Başmüfettişi Hakan Arıkan'ın sunumuyla devam etti.

Toplantıya, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Konya'da Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı yapıldı
Konya'da Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı yapıldı
Konya'da Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı yapıldı
Konya'da Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı yapıldı

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İçişleri Bakanlığı, Hukuk, Konya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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