Son Dakika
3. Sayfa

Konya'da Öğretmen Cinayeti Davası Başladı

30.01.2026 13:41
Arkadaşını okulda tüfekle vurarak öldüren zanlının yargılanmasına başlandı, tutukluluğu devam ediyor.

Konya'da öğretmen olan arkadaşını görev yaptığı okulda silahla vururak öldüren katil zanlısının yargılanmasına başlandı.

Olay, 12 Haziran 2025 Perşembe günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki B.O. arkadaşı olan rehberlik öğretmeni 33 yaşındaki Muhammed Öz'ün öğretmen olarak çalıştığı okula geldi. B.O., paltosuna sakladığı tüfek ile 1. katta bulunan Öz'ün odasına girdi. İkili arasında kısa süren tartışmanın ardından B.O. yanında getirdiği tüfek ile Muhammed Öz'e 10 el ateş açtı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybetti. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen katil zanlısı B.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. Katil zanlısı B.O. adliyeye sevk edilmek üzere hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği sırada gazetecilerin pişman mısın sorusuna 'pişman değilim' cevabı verdi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.O., olayda hayatını kaybeden Muhammed Öz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyetince söz verilen B.O., "Eşimden ayrıldıktan sonra Muhammed Öz ile tanıştık ve aynı evde kalmaya başladık. Muhammed Öz ile aynı evde üç ay kaldıktan sonra aramızda anlaşmazlık oldu. Daha sonra ben evden ayrıldım. Evden ayrıldıktan sonra otelde ve mezarlıkta kaldım. Olay günü taksiyle maktulün okuluna geldim. Paltomun içine tüfeği sakladım. Lavaboya gittim, sakladığım tüfeği çıkardım. Odasını bildiğim için odaya gittim. Tek başınaydı ve tüfekle vurdum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Konya, Suç, Son Dakika

