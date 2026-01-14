Konya'da Su Kesintisi Yaşanmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentte yaz sezonunda da bugünlerde de su kesintisi yaşanmadığını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki su kesintilerine ilişkin yaptığı basın toplantısında Konya'da da içme suyu sorunu yaşandığı yönündeki açıklamalarına yanıt geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Konya'nın Türkiye'de kuraklıktan en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğu vurgulanarak, "Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla, tedbirleri önceden alarak kenti hiçbir zaman susuz bırakmadık. Bu iş, bir planlama ve öngörü işidir. Ankara'da yaşanan su sorununun temelinde, işletme beceriksizliği, kayıp kaçak oranlarının düşürülmesi için yatırım yapılmaması ve altyapı eksikliği vardır. Konya'mızda geçtiğimiz yaz sezonunda su kesintisi olmadığı gibi şimdi de su kesintisi yoktur." denildi.

KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yerli ve milli "KoskiCBS" projesiyle yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda dijital su yönetimi sağlandığı, 41 milyon metre uzunluğundaki su şebekesi ile 3 bin 600'ün üzerinde tesisin bu sistemle işletildiği anlatıldı.

Açıklamada, Konya Merkez İçme Suyu Master Planı doğrultusunda yeni isale ve şebeke projelerinin hayata geçirildiği, yağışların azalması nedeniyle barajlarda su sıkıntısı yaşanacağı öngörülerek alternatif içme suyu kaynaklarına yönelindiği belirtildi.

"Su kayıp kaçaklarını yerli ve milli su yönetim yazılımı ile takip ediyoruz"

Su tasarrufu ile ilgili hem bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı hem de somut adımlar atıldığını aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 yıl önce su kayıp kaçak oranı Ankara'da yüzde 33, Konya'da yüzde 33,5 iken yaptığımız çalışmalarla Konya'da bu oranı yüzde 21,6'ya çektik. Ankara Büyükşehir ise bu konuda hiçbir yatırım yapmadığı için Ankara'daki kayıp kaçak oranı yüzde 40'a yükseldi. Su kayıp kaçaklarını yerli ve milli su yönetim yazılımı ile takip ediyoruz. Sadece 2025'te belediyemize ait ileri biyolojik arıtma tesislerinde yaklaşık 100 milyon metreküp atık suyu arıtarak tarımda ve yeşil alanlarda kullanıma kazandırdık."

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su kıtlığına karşı gerekli önlemleri zamanında almadığı savunularak, "Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiyemiz konuşmak yerine işlerini yapmalarıdır. Ankara halkının kesintisiz suya kavuşması için bilgi, birikim ve tecrübemizi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile paylaşmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.