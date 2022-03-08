Konya'da yürütülen projeyle çiftçiye arpa, mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Konya'da yürütülen projeyle çiftçiye arpa, mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı

08.03.2022 17:14
Konya'da yürütülen projeyle çiftçiye arpa, mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı

Konya'nın 27 ilçesinde 380 ton arpa, 171 ton mercimek ve 185,5 ton nohut tohumu dağıtımı yapılarak 39 bin dekar nadas alanının tarıma kazandırılması planlanıyor.

Konya'nın 27 ilçesinde 380 ton arpa, 171 ton mercimek ve 185,5 ton nohut tohumu dağıtımı yapılarak 39 bin dekar nadas alanının tarıma kazandırılması planlanıyor.

Vali Vahdettin Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülen "Hububat ve Baklagil Alanlarının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında Mevlana Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen tohum dağıtım programında, Konya denilince gıda güvencesinin akla geldiğini söyledi.

Kuraklığa ve salgına rağmen Konya'nın bitkisel üretimi yüzde 24 artırdığını aktaran Özkan, "Bu artışın iki hususu var. En önemlisi siz değerli çiftçilerimizin alın teri, Konya'da çiftçilik yapan hemşehrilerimizin fedakarlığı, bu işi kendi kuralları doğrultusunda yapması. İkinci husus devletimizin, hükümetimizin yaptığı destekler önemli." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan sonra ilçelerde kalkınmanın anahtarı olarak gördükleri tarım konusunda ciddi desteklerde bulunduklarını dile getirdi.

Son 3 yılda yaklaşık 55 milyon liralık fidan, fide, tohum ve tarım makinesi desteğinde bulunduklarını anlatan Altay, "KOP İdaresi ile küçük ölçekli sulama projelerine 65 milyon, yani toplamda 120 milyon liralık bir kaynak aktardık. Keşke imkan olsa bunların 2-3 katını aktarabilsek. Çünkü gördük ki özellikle salgın döneminde sınırlarınızı korumanız kadar önemli bir şey daha var, tarımsal üretim tarımsal üretimin sürekliliği, tarımsal üretim arzının garanti edilmesi." diye konuştu

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, 27 ilçede 380 ton arpa, 171 ton mercimek ve 185,5 ton nohut tohumu dağıtımı yapıldığını vurgulayarak "Toplam 736,5 ton tohumluk 39 bin dekar nadas alanının ekimi yapılarak tarıma kazandırılması planlanmıştır." ifadesini kullandı.

Programa Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürü Fatih Yerlikaya, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Merkez Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, kurum müdür ve amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Konya'da yürütülen projeyle çiftçiye arpa, mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı
Konya'da yürütülen projeyle çiftçiye arpa, mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı
Konya'da yürütülen projeyle çiftçiye arpa, mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı
Konya'da yürütülen projeyle çiftçiye arpa, mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı

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Konya, Tohum, Tarım, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da yürütülen projeyle çiftçiye arpa, mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da yürütülen projeyle çiftçiye arpa, mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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