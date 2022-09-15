Konya gündem haberleri | Ren Nehri'nde boğulan baba ve oğlu Konya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Konya gündem haberleri | Ren Nehri'nde boğulan baba ve oğlu Konya'da toprağa verildi

15.09.2022 12:21
Konya gündem haberleri | Ren Nehri'nde boğulan baba ve oğlu Konya'da toprağa verildi

Konya haberi... ALMANYA'da Ren Nehri'nde akıntıya kapılan Emir Kandemir (9) ve onu kurtarmak isterken boğulan babası Beşir Kandemir (64), memleketleri Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

ALMANYA'da Ren Nehri'nde akıntıya kapılan Emir Kandemir (9) ve onu kurtarmak isterken boğulan babası Beşir Kandemir (64), memleketleri Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, 7 Eylül'de Almanya'nın Duisburg kentindeki Ren Nehri'nde meydana geldi. Ren Nehri kenarında oynayan Emir Kandemir, nehre düşüp akıntıya kapıldı. Durumu fark eden babası Beşir Kandemir de oğlunu kurtarmak için suya atladı. Baba ve oğlu akıntıya kapılarak kayboldu. Baba ve oğulun cansız bedeni 25 kilometre uzaklıktaki Wessel şehri yakınlarında bulundu.

Beşir Kandemirve oğlu Emir'in cenazeleri uçakla Ankara'ya, ardından da cenaze aracıyla memleketleri Kulu'nun Kırkpınar Mahallesi'ne getirildi. Baba ve oğulun cenazeleri kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: DHA

Ren Nehri, Almanya, Konya, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya gündem haberleri | Ren Nehri'nde boğulan baba ve oğlu Konya'da toprağa verildi - Son Dakika

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