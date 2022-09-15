Olay, 7 Eylül 'de Almanya 'nın Duisburg kentindeki Ren Nehri'nde meydana geldi. Ren Nehri kenarında oynayan Emir Kandemir, nehre düşüp akıntıya kapıldı. Durumu fark eden babası Beşir Kandemir de oğlunu kurtarmak için suya atladı. Baba ve oğlu akıntıya kapılarak kayboldu. Baba ve oğulun cansız bedeni 25 kilometre uzaklıktaki Wessel şehri yakınlarında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Konya gündem haberleri | Ren Nehri'nde boğulan baba ve oğlu Konya'da toprağa verildi - Son Dakika

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