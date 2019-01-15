Konya Kaza Sonrası Yatağa Mahkum Olan Genç, Kök Hücre Nakli İçin Yardım Bekliyor

Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası beyninde hasar olduğu için yatağa bağlı yaşayan Muhammed Güneş (28), kök hücre nakli yapılması için yardım bekliyor. Güneş'in babası Mesut Güneş, oğlunun eski sağlığına kavuşması için kök hücre nakli ve beraberindeki diğer tedavileri için 100 ile 150 bin liraya ihtiyacı olduğunu ve bunun içinde valilik izniyle kampanya başlattıklarını söyledi. Babası kaza yaptığında henüz 5 aylık olan İrem Güneş ise, Babam iyileştiğinde onunla gezip, parka gitmek istiyorum. dedi. Seydişehir'in Kavak
Mahallesi'nde oturan evli 1 çocuk babası Muhammed Güneş, 2014 yılı kasım ayında motosikletiyle çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderken, arkasından otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Güneş, yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede 3 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi olan Güneş'in, beyninde hasar oluştu. Konya'da ve Ankara
'daki çeşitli hastanelerde tedavi olan ve şu anda evinde yatağa bağlı olarak yaşayan Güneş, özel mamayla besleniyor. Doktorlar, Güneş'in eski haline dönebilmesi için kök hücre naklinin olması gerektiğini belirtti.
YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Muhammed Güneş'in babası Kavak Mahalle Muhtarı Mesut Güneş, oğlunun eski sağlığına kavuşması için kök hücre naklinin olması gerektiğini ve bunun içinde İstanbul
'da 2 özel hastaneyle görüşme yaptığını belirtti. Kök hücre ve beraberindeki diğer tedavilerin masrafının karşılanması için 100 ile 150 bin liraya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Güneş, bunun için yaklaşık 1 ay önce valilik izniyle yardım kampanyası başlattıklarını kaydetti.
Kampanya kapsamında şu ana kadar 7 bin lira toplandığını belirten Güneş, şunları söyledi
Oğlum işe giderken arkasından gelen otomobilin, motosikletine çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdi ve 3 ay yoğun bakımda kaldı. Normal odaya çıktığında çok kötüydü, adeta iskelet gibiydi. Konya'da ve Ankara'da çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Şu anda evde yatalak vaziyette. Yiyemiyor, içemiyor, konuşamıyor. Mamayla besliyoruz. Kök hücre nakliyle iyileşebileceğini söylediler. Kök hücre tedavisini ülkemizde veya Avrupa
ile Hindistan
'da olabilecek. Tedavi için 100 ile 150 bin lira civarında bir para gerekiyor. Valilik izniyle bir yardım kampanyası başlattık. Banka hesabı açtık. Bu hesaba şu ana kadar 7 bin lira para yatırıldı.
BABASIYLA PARKA GİTMEYİ İSTİYOR
Babası kaza yaptığında 5 aylık olan ve şimdi 5 yaşında olan İrem Güneş ise babasının yanından bir an olsun ayrılmıyor. Babasıyla birlikte yatan İrem, babasını öpüp, ona sarılıyor. Babasını çok sevdiğini belirten İrem, Babamı çok seviyorum. Onun iyileşmesini istiyorum. Onunla gezip, parka gitmek istiyorum. dedi.