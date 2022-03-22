Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları ele geçirilerek "kredi temini, yatırım şirketlerinden para kazandırma" adı altında yapılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Tespit edilen 18 şüphelinin internet dolandırıcılığı yöntemiyle, 51 mağdurdan yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlardan dolandırdıkları paralarla uyuşturucu madde alarak kullandıkları, kumar oynayıp eğlence mekanlarında harcadıkları tespit edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Konya, Mersin ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, tablet, flash bellek, sim kart, banka kartı, cep telefonu, banka dekontu olmak üzere çok sayıda dijital materyal ile uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız silah, 6 fişek ve 32 bin 805 lira ele geçirildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.