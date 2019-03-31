Son Dakika Haberleri: Konya'nın Altınekin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya'nın Altınekin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

26 dakika önce

Konya'nın Altınekin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muharrem Dere kazandı.

Konya'nın Altınekin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Konya'nın Altınekin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muharrem Dere kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Dere 5 bin 432, İYİ Parti adayı Sırrı Ezdemir 3 bin 283, Saadet Partisi adayı Mustafa Özeskici 49 oy aldı.

-Dere'nin öz geçmişi-

Dere, 1961'de Akıncılar kasabasında doğdu. İlköğretimini burada tamamlayan Dere, 25 yıl ticaretle uğraştı. Dere, 2014 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinden Altınekin Belediye Başkanı seçildi. Dere, evli ve 5 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA

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