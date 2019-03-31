Konya'nın Altınekin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
26 dakika önce
Konya'nın Altınekin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muharrem Dere kazandı.
Konya
'nın Altınekin
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Muharrem Dere
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Dere 5 bin 432, İYİ Parti
adayı Sırrı Ezdemir
3 bin 283, Saadet Partisi
adayı Mustafa Özeskici
49 oy aldı.
-Dere'nin öz geçmişi-
Dere, 1961'de Akıncılar
kasabasında doğdu. İlköğretimini burada tamamlayan Dere, 25 yıl ticaretle uğraştı. Dere, 2014 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinden Altınekin Belediye Başkanı seçildi. Dere, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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