Konya Valiliği, bazı medya organlarında yer alan Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde uçak düştüğüne dair iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"10 Kasım 2020 tarihinde medyaya yansıyan 'Konya Akkise'deki patlamanın nedeni uçak düşmesi mi?' başlığıyla verilen habere ilişkin yapılan araştırmada, uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya Valiliğinden 'Uçak düştü' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika