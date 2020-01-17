Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Konya'ya şehit ateşi düştü

7 saat önce

Hakkari'de nöbet tuttuğu esnada sızma girişimine karşı attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu yaralanan Konya'nın Ilgın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Fevzi Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Konya'ya şehit ateşi düştü, System.String[]

Hakkari'de nöbet tuttuğu esnada sızma girişimine karşı attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu yaralanan Konya'nın Ilgın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Fevzi Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.


Edinilen bilgiye göre, Hakkari 34. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Fevzi Altınayak, nöbet tuttuğu esnada sızma girişimine karşı attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Fevzi Altınayak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberini alan baba Mehmet, anne Elif Altınayak gözyaşlarını tutamadı. Şehit askerin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.


Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "Hakkari 34. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Fevzi Altınayak, 17 Ocak 2020 tarihinde nöbet tuttuğu esnada sızma girişimine karşı atmış olduğu el bombasının yakınına düşmesi sonucu yaralanmış olup, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Piyade, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı
Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 01:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]