Körler Derneği'nden Eğitim Programı

18.01.2026 16:23
Yusuf Dugan, Afyonkarahisar'da eğitim programında dernek faaliyetlerini anlattı.

Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan, Afyonkarahisar'da "Kapasite Güçlendirme Eğitimi Programı"na katıldı.

Burmalı Mahallesi'ndeki Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde düzenlenen eğitim programında konuşan Dugan, kasım ayında Samsun'da başlattıkları eğitimin 30 ilde tamamlandığını söyledi.

Dernek üyelerinin bu tür eğitimlere katılmasını önemsediklerini dile getiren Dugan, şöyle konuştu:

"Şubelerimizdeki eğitimlerde sizlerle sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz, selamlaşıyoruz ve tanışıyoruz. Genel merkezimizin de sizlerin yanında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Dün, Kütahya'ydık, bugün de Afyonkarahisar'dayız. Burada düzenlediğimiz eğitime yüksek katılım bizleri çok mutlu etti."

Dugan ve beraberindekiler, eğitim programının ardıdan katılımcılara sertifakaları takdim etti.

Programa, Altınokta Körler Derneği Genel Başkanvekili Suha Sağlam, genel başkan yardımcıları Hakan Erdoğan, Sevgi Mart Göcen ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

