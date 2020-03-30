Koronavirüs günlerinde Bipolar'a dikkat! - Son Dakika
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Koronavirüs günlerinde Bipolar'a dikkat!

14 dakika önce

Dünya Bipolar Günü her yıl, kendisinin de Bipolar olduğu kabul edilen ressam Vincent Van Gogh'un doğum günü olan 30 Mart'ta kutlanıyor.

Koronavirüs günlerinde Bipolar'a dikkat!, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, Mart, Nisan, Mayıs aylarının mani, hipomani ya da depresyon gibi duygu durum ataklarının sıklaştığı bir dönem olduğunu hatırlattı.

Koronavirüs izolasyonu atakları tetikleyebilir

Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, normal atakların gelmesi gerektiği bu dönemde, Bipolar bozukluğu olan bireylerin kendilerini bir de Koronavirus Covid-19 salgını izolasyonu içinde bulduklarını ve bundan dolayı atakların tetiklenebileceğini belirtti.

Bahar aylarında normalde atakların gelmesini beklediklerini belirten Ünsalver, şunları söyledi:

"Atakların artmasını beklediğimiz bu dönemde hayatımıza bir de virüs salgını girdi. Koronavirüs Covid-19 salgını ile birlikte ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi sıkı önlemler alınmaya başlandı. Bunun içinde de özellikle sosyal mesafe artışı, belli mekânlarda bulunamama, kalabalık yerlere girmeme, eğlence mekânlarının kapatılması bulunuyor.

Egzersiz önemli!

Özellikle duygu durum bozukluğu hastalarının bu dönemde hareket etmeye, sosyalleşmeye, enerjilerini dışa vurmaya ihtiyaçları vardır. Biz hipomani ya da mani dönemlerinde hastalarımızı sadece ilaçla değil, aynı zamanda egzersiz yani fiziksel aktiviteyle de bu atak tablosunu kontrol altına alırız. Oysa şimdi bir izolasyon dönemi var. Hem mevsim değişimi hem artan stres ile birlikte manik atakların gelme ihtimali artabilir.

Kaygıları artabilir!

Bir de ortamda bulunan belirsizlik, kuşku, sürekli değişken bilgilerin akıyor olması, yetkili kişilerden gelen bilgilerle çelişen sosyal medyadaki değişken bilgiler, Bipolar hastalarının kaygılarını artırarak manik ya da hipomanik ataklara kayışa sebep olabilir."

Uyku-uyanıklık saatlerine dikkat edilmeli

İçinde bulunduğumuz şartlardan dolayı Bipolar bozukluğu olan kişilerin ilaç kullanımına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, "Bipolar bozukluğu bulunan bireylerin ilaç kullanımının takibini dikkatle ve düzenli yapması, uyku uyanıklık saatlerine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Bu tip hastalıklarda uzun uyumak depresyon, az uyumak mani ya da hipomaniye kaymaya sebep olabilir. Bu virüs pandemisi sırasında evde olmak, hareketsiz kalmak, depresyonu ya da uykudaki kaymalar sebebi ile mani ya da hipermaniyi etkileyebilir. Bu nedenle ilaçları düzenli kullanmanın yanı sıra kendilerini ev içinde meşgul etmeleri, planlı düzenli olmaları da gerekiyor" uyarısında bulundu.

Psikiyatrik alevlenme yaşamamak için daha dikkatli olunmalı

Koronavirüs Covid-19 salgın döneminin Bipolar bozukluğu olan bireyler açısından atak riskinin yükselmesine sebep olabileceğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, "Bu durumdan dolayı 2-3 gün uykusuz kalma ya da iyice karamsar, mutsuz, hayattan zevk almaz hale gelinirse, bu hastaların bir an önce hekimini arayıp tedavisiyle ilgili ne yapabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Bunun yanında şu önerilerim olacak:

- Sosyal medyada az vakit geçirin.

-Bolca sevdiklerinizle telefon üzerinden ya da görüntülü konuşarak iletişimde kalın.

- Sanki okula, işe bir eğitime gidiyormuş gibi gününüzü planlayın.

Bu dönem geçecek ve geride kalacak. Bu süreç içerisinde psikiyatrik bir alevlenme yaşamamak için daha dikkatli olmayı öneriyorum" dedi.

Barış Önen Ünsalver, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:59 Kaynak: Bültenler

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