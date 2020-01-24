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Koronavirüs nedeniyle Çin Seddi dahil tarihi ve turistik mekanlar birer birer ziyarete kapanıyor
7 saat önce
Ölümcül Koronavirüs salgınının hayatı felce uğrattığı Çin'de can kaybı 26'yı bulurken Pekin yönetimi, virüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında aldığı önlemlere Çin Seddi'nin ziyaretlere kapatılmasını da ekledi
Ölümcül Koronavirüs salgınının hayatı durma noktasına getirdiği Çin'de can kaybı 26'yı bulurken Pekin yönetimi, virüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında aldığı önlemlere Çin Seddi'nin ziyaretlere kapatılmasını da ekledi.
Duvarın en çok ziyaret edilen bölümleri cumartesi gününden geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:41
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