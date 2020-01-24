Koronavirüs nedeniyle Çin Seddi dahil tarihi ve turistik mekanlar birer birer ziyarete kapanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs nedeniyle Çin Seddi dahil tarihi ve turistik mekanlar birer birer ziyarete kapanıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs nedeniyle Çin Seddi dahil tarihi ve turistik mekanlar birer birer ziyarete kapanıyor

7 saat önce

Ölümcül Koronavirüs salgınının hayatı felce uğrattığı Çin'de can kaybı 26'yı bulurken Pekin yönetimi, virüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında aldığı önlemlere Çin Seddi'nin ziyaretlere kapatılmasını da ekledi

Koronavirüs nedeniyle Çin Seddi dahil tarihi ve turistik mekanlar birer birer ziyarete kapanıyor, System.String[]

Ölümcül Koronavirüs salgınının hayatı durma noktasına getirdiği Çin'de can kaybı 26'yı bulurken Pekin yönetimi, virüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında aldığı önlemlere Çin Seddi'nin ziyaretlere kapatılmasını da ekledi.


Duvarın en çok ziyaret edilen bölümleri cumartesi gününden geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pekin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:41 
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