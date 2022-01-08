KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN AİLE HEKİMİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

AKSARAY'da koronavirüse yenik düşen aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in (51), 42 gündür yoğun bakım ünitesinde gördüğü koronavirüs tedavisi sırasında hayatını kaybeden ve kendisi gibi aile hekimi olan eşi Nuray Sevim (50), bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 27 Kasım günü nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan, Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim'in de aynı gün yapılan testte koronavirüse yakalandığı belirlendi. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet Tankut Sevim, 8 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören Nuray Sevim ise 9 Aralık'ta ambulans helikopterle Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı fakültede öğrenci olan oğlu Tanur Sevim de sevk sırasında özel kıyafet giyerek yardımcı oldu. 42 gündür tedavi gören Nuray Sevim, dün hayatını kaybetti. Nuray Sevim'in cenazesi bugün Aksaray'a getirildi. Cenaze törenine

Sevim çiftin iki oğlu, meslektaşları ve yakınları katıldı. Sevim'in cenazesi Somuncu Baba Camisinde kılınan namaz sonrası Evrah Mezarlığına defnedildi.