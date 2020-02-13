Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi

6 saat önce

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığında komuta devir teslim töreni düzenlendi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığında komuta devir teslim töreni düzenlendi.

Tören kapsamında bir yıldır Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını yürüten Albay Numan Baş, görevini Albay Savaş Yanar'a devretti.

Ülkenin güneybatısındaki Prizren şehrinde konuşlu Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen törene Kosova Savunma Bakanı Anton Quni, Yerel Yönetimler Bakanı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, KFOR Kosova Komutanı General Michele Risi, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, KDTP milletvekili Fidan Jilta'nın yanı sıra belediye başkanları, KFOR bünyesinde görev yapan diğer ülke askerleri ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Albay Baş, Türk askerinin Kosova'nın huzur ve tesisine katkıda bulunmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Kosova halkının desteğe ihtiyaç duyduğu alanlarda bir yıl içinde 33 proje tamamladıklarını söyleyen Baş, "Gerçekleştirdiğimiz projelerde hiçbir ayrım gözetmeksizin Kosova toplumuna bir bütün halinde ve her alanda katkı sunmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Törenin devamında Albay Baş, Kosova Türk Temsil Heyeti flamasını, görevine yeni atanan Albay Savaş Yanar'a devretti.

Yanar ise Kosova'daki görevini başarıyla tamamlayan Baş'a plaket verdi.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi

Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:05 Kaynak: AA
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