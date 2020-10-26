Koyun, tek batında 4 yavru doğurdu - Son Dakika

Koyun, tek batında 4 yavru doğurdu
26.10.2020 15:32
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, tek batında 4 kuzu yavrulayan koyun ilgi çekti.
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, tek batında 4 kuzu yavrulayan koyun ilgi çekti.
Kaynarca Gölce Mahallesi'nde hayvancılık yapan Muhterem Akarsu'nun 1 ay önce aldığı Romanov cinsi koyun, 4 yavru dünyaya getirdi. Bir batında doğan 4 kuzu ise Muhterem Akarsu'yu sevindirdi. Koyunun bir batında 4 yavru doğurmasına çok şaşırdıklarını aktaran Akarsu, "Bu Romanov cinsi hayvanımızı geçen ay aldık. İlk batımda 4 kuzu verdi. Hayvanlarımız gayet sağlıklı, ilk gün olmasına rağmen çok hareketliler. Romanov cinsi koyunum dördüz doğumundan sonra koyunu aldığımız işletme ile görüştüğümüzde, bu hayvanın geçen yıl da 3 yavru dünyaya getirdiğini söylediler. Biz bile tahmin etmiyorduk bu kadarını" dedi.?
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