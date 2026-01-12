Kozan Terziler Odası\'na Kadir Kürşat Ocak Seçildi

Adana'da Kozan Terziler Odası Başkanlığına Kadir Kürşat Ocak seçildi.
Kozan Terziler Odası'nın genel kurulanda yapılan seçimde, mevcut başkan Yakup Cihanker ile Ocak yarıştı.
Seçim sonucunda başkanlığı devralan Ocak, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.
Ocak, Kozan terzi esnafı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirtti.
